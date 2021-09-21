Кабмин рассчитывает на рост отказов от абортов на 50% к 2025 году

Москва, 21 сентября. Российское правительство собирается увеличить долю отказов женщин от абортов на 50% к 2025 году. План по реализации Концепции демографической политике содержит такой же показатель.

Власти предлагают реализовать эту цель, повышая доступность услуг по правовой, психологической и медицинской помощи беременным россиянкам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Также нужно уменьшить младенческую смертность до 4,5 случая на тысячу родившихся к 2024 году и увеличить число женщин, которым проведут оценку развития плода на сроке 11-14 недель, до 80%.

Предполагается, что примерно 80% беременных россиянок в итоге смогут оказаться на консультации до аборта, а 50% из них сохранят ребенка. При этом план также рассчитывает продвигать традиционные семейные ценности, повышать рождаемость, продолжительность жизни и поддерживать здоровье пожилых россиян.

Директор фонда «Прилив» Любовь Рубаник ранее рассказала об абортах в подростковом возрасте. По словам специалиста, беременная должна сама совершать выбор, но периодически происходит прессинг со стороны родителей.