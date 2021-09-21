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Бундестаг ответил партии «Зеленые» на критику «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 03:02
Политика
Бундестаг ответил партии «Зеленые» на критику «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 21 сентября. Член комитета немецкого бундестага по международным делам Вальдемар Гердт раскритиковал партию «Зеленые» из-за выступлений против российского газопровода «Северный поток — 2».

Гердт заявил, что партия выступает против российского проекта, потому что она не стоит у власти и не несет ответственности за такие решения. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Отопить детские сады, отопить школы, дать тепло и электроэнергию предприятиям — это задачи власти, поиск решения которых должен отрезвить даже "Зеленых", в том числе в отношении "Северного потока — 2", потому что мы без него, на самом деле, не обойдемся», — сказал немецкий политик.

По его словам, немецкие хранилища энергоресурсов заполнены только на 70%. Такие показатели могут привести к дефициту газа в холодное время года.

Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал об отношении Германии к «Северному потоку — 2». Разумные политики и предприниматели ФРГ понимают, что нельзя идти на рожон или ссориться с производителями ресурсов, сказал он.

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