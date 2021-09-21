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The Diplomat: россияне благосклонно относятся к Китаю
Политика
The Diplomat: россияне благосклонно относятся к Китаю
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 21 сентября. США считает Россию и Китай совместной угрозой. Однако россияне считают отношения между странами выгодными, поскольку это укрепляет позиции РФ в геополитике.

Логично, что Пекин и Москва нашли общий язык. По взглядам на международный порядок у них много общего, гораздо больше, чем с Вашингтоном. Об этом сообщает издание The Diplomat.

«Москва и Пекин и предпочитают делать акцент на важности национального суверенитета и невмешательства (хотя бы в их собственные дела, если не в дела других стран). У них есть общие экономические интересы, причем Китай одновременно служит и рынком для российской нефти, и источником иностранных инвестиций в тот момент, когда западные санкции отрезали Россию от других источников», — отметил заместитель директора по вопросам общественного мнения и внешней политики в Чикагском совете по международным делам Крейг Кафура.

Он указал на соцопрос от Chicago Council и Левада-центра1, который показал глубокую поддержку взаимоотношений РФ и КНР среди россиян. Среди них 74% одобряют политику в отношении Китая.

«Более того, 53% россиян положительно относятся к Си Цзиньпину. То есть к китайскому лидеру они относятся гораздо теплее, нежели к бывшему американскому президенту Трампу (26%) или к действующему президенту Джо Байдену (19%)», — подчеркнул автор.

Около 53% респондентов считают, что отношения между Москвой и Пекином способствуют укреплению позиций России в мире. При этом участники опроса преимущественно уверены, что РФ не стала зависимой от КНР.

Ранее политолог-американист Сергей Судаков заявил, что создание новых военных или политических союзов поможет России минимизировать угрозы для своих национальных интересов в стратегически важных регионах.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

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