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Фитотерапевт Юровский раскрыл неожиданные свойства хрена

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 02:28
Общество
Фитотерапевт Юровский раскрыл неожиданные свойства хрена
pxhere.com  /  CC0

Москва, 21 сентября. Профессиональный травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский рассказал о пользе растения хрен.

Эксперт в интервью радио Sputnik рассказал, что в хрене содержатся фитонциды, губительные для многих болезнетворных микроорганизмов. Традиционно он использовался для профилактики простуды и ОРВИ, а также для лечения на начальной стадии. Хрен действует как бактерицидное средство — как и чеснок, заявил фитотерапевт.

Растение обладает также противовирусным эффектом. Его можно использовать при лечении инфекционных заболеваний печени и даже при вирусных гепатитах.

Однако для людей с заболеваниями поджелудочной железы и желудка хрен вреден. Эксперт подчеркнул, что по этой причине не стоит употреблять его без консультации с врачом. Также Юровский отметил, что хрен не может заменить лекарственные препараты и вакцины.

Ранее травник Юровский оценил эффективность черного тмина в борьбе с болезнями. По его словам, данное растение помогает при сердечно-сосудистой недостаточности

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