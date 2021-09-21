Фитотерапевт Юровский раскрыл неожиданные свойства хрена

Москва, 21 сентября. Профессиональный травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский рассказал о пользе растения хрен.

Эксперт в интервью радио Sputnik рассказал, что в хрене содержатся фитонциды, губительные для многих болезнетворных микроорганизмов. Традиционно он использовался для профилактики простуды и ОРВИ, а также для лечения на начальной стадии. Хрен действует как бактерицидное средство — как и чеснок, заявил фитотерапевт.

Растение обладает также противовирусным эффектом. Его можно использовать при лечении инфекционных заболеваний печени и даже при вирусных гепатитах.

Однако для людей с заболеваниями поджелудочной железы и желудка хрен вреден. Эксперт подчеркнул, что по этой причине не стоит употреблять его без консультации с врачом. Также Юровский отметил, что хрен не может заменить лекарственные препараты и вакцины.

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