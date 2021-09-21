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Правительство России рассмотрит проект федерального бюджета на 2022 год
Политика
Правительство России рассмотрит проект федерального бюджета на 2022 год
kremlin.ru  /  Официальный сайт президента РФ

Москва, 21 сентября. Российский кабмин проведет во вторник, 21 сентября, заседание, на котором рассмотрит законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Информацию об этом сообщила пресс-служба кабмина. По заявлению правительства, в 2022-2024 годах прогнозируется рост доходов федерального бюджета до более чем 25 трлн рублей. В 2022 году расходы составят более 23 трлн рублей, в 2023 — более 25 трлн рублей, в 2024 — более 26 трлн рублей.

Кабмин рассмотрит план социально-экономического развития страны на три года, а также проект основных направлений государственной денежно-кредитной политики 2022-2024 годов. После одобрения бюджета правительством законопроект будет внесен в Госдуму на рассмотрение до 1 октября.

Недавно российское правительство определило производственный календарь на 2022 год. Так, новогодние праздники продлятся с 1 по 9 января.

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