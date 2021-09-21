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Издатель Forbes Рич Карлгаард дал советы по борьбе с неуверенностью

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 01:45
Общество
Издатель Forbes Рич Карлгаард дал советы по борьбе с неуверенностью
pxhere.com  /  PxHere

Вашингтон, 21 сентября. Один из лучших способов борьбы с неуверенностью — разговор с самим с собой, заявил журналист, писатель, издатель журнала Forbes Рич Карлгаард.

Играет роль даже то, как именно ты к себе обращаешься, потому что это напрямую влияет на восприятие себя и своих действий, пояснил журналист. Такую точку зрения доказывает эксперимент, проведенный психологом Итаном Кроссом среди игроков в поло. Сначала он провоцировал у участников стресс: говорил, что у них есть пять минут на подготовку к выступлению перед группой судей, затем просил обращаться к самому себе с вопросами трех форм. От первого лица («Почему я так напуган?»), от второго или третьего («Почему ты так напуган?»).

Позитивный внутренний диалог и самоподдержка положительно влияли на результаты игры участников. Уровень стресса значительно снижался. Такой метод применим и в обычной жизни, уверен Рич Карлгаард. Важно лишь отслеживать формирование излишне высоких ожиданий, которые повергнут в отчаяние в случае неудачи. Для этого не стоит быть излишне оптимистичным и давать право на ошибку, заключил он.

Ранее клинический психолог из Дагестана Камиль Амиров заявил, что не осуждает девушек, которые стремятся найти себе богатых, но пожилых партнеров. По его мнению, это естественная тяга человека к комфорту.

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forbes психология неуверенность
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