Глава МИД Франции Ле Дриан встретится с Лавровым на Генассамблее ООН

Париж, 21 сентября. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал о намерениях встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

Ли Дриан планирует обсудить с Лавровым Ливию, Иран, Афганистан и Украину. Об этом француз заявил на пресс-конференции на полях 76-й сессии ГА ООН.

«Иран продолжает нарушать свои обязательства. Этот вопрос вызывает обеспокоенность. Мы обсудим его и с Россией, и Китаем. Я планирую двустороннюю встречу с моим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить несколько тем: Иран, а также Афганистан, Ливию и Украину», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявит о начале эпохи «интенсивной дипломатии» во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. Американский лидер планирует объявить об окончании эпохи 20 лет афганской войны. Байден намерен сказать, что новая эпоха характеризуется не очередной холодной войной, а соперничеством великих держав