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Овощи, фрукты и электроника подорожают к концу года в России

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 01:30
Общество
Овощи, фрукты и электроника подорожают к концу года в России
Невские Новости  /  Александр Щербаков

Москва, 21 сентября. Сезонное увеличение цен на импортные овощи и фрукты ожидается к концу года в России. Электроника подорожает сильнее всего среди непродовольственных товаров.

Цены на продукты в России увеличиваются быстрее инфляции на 1-2 п.п. Прогнозы Банка России и международных организаций по годовой инфляции составили около 5,7-6,2%, поэтому можно ожидать роста цен на продукты примерно на 7-8% за год. Об этом рассказал доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Импортеры товаров в России закладывают в цены некоторую «подушку безопасности», поэтому часто стоимость на зарубежные товары растет не в меру изменения валютного курса, а больше. С начала года подорожание непродовольственных товаров уже составило 5,61%. Россияне активно покупают смартфоны, в том числе и по причине роста цен на них. Об этом информирует агентство «Прайм».

Стоимость тонны пшеницы с 12,5% содержанием протеина и поставкой в начале октября увеличилась за прошлую неделю в черноморских портах на 1 доллар, до 301 доллара франко-борт (FOB). Экспортная пошлина, которая рассчитывается в России еженедельно с начала июня, на период с 22 по 28 сентября сократится до 50,9 доллара за тонну.

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