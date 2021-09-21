The American Spectator: Байден хуже COVID-19

Вашингтон, 21 сентября. Выступление президента США Джо Байдена показало, что у него нет ответа на коронавирусную пандемию. Об этом заявил автор издания The American Spectator Скотт Маккей.

Во время своего недавнего саммита глава Белого дома призвал сограждан делать прививку, после чего удалился, не ответив на вопросы журналистов. Это указывает лишь на то, что американский лидер не знает, как бороться с коронавирусной пандемией. Он только обвиняет людей в том, что они не верят его элите.

«Это ясно. Это единственный верный вывод из позорной и тревожной речи Байдена. Несмотря на повально превратное освещение в СМИ, которые всецело на стороне его администрации, этот человек испортил решительно все, к чему только успел прикоснуться за восемь месяцев в Белом доме», — подчеркнул автор.

Он добавил, что унижение в Афганистане привело к снижению его рейтинга до отметки в 30%. Поэтому его хозяева обратили внимания на единственную проблему, где его провальное руководство не так заметно — COVID-19. В связи с этим в Соединенных Штатах усиливают хватку в сфере вакцинации.

«Но Байден и его хозяева все давят и давят. Им нужно еще одно шестое января, на котором можно будет здорово нажиться. Им нужно что-то, чтобы повернуть вспять волну народного гнева, из-за которой под угрозой оказался рейтинг президента. Поэтому принципиально важно, чтобы простые американцы не клюнули на его наживку, чего бы это ни стоило», — резюмировал Маккей.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заявит о начале эпохи «интенсивной дипломатии» во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.