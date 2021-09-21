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Бюджет потратит на маткапитал и другие соцвыплаты 2,7 трлн за три года

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 00:48
Экономика
Бюджет потратит на маткапитал и другие соцвыплаты 2,7 трлн за три года
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 сентября. В федеральном бюджете на ближайшие три года запланирован рост расходов на реализацию президентского послания до 2,78 трлн рублей.

Эта статья расходов вырастет в 2,5 раза по сравнению с показателем 2020 года. Об этом со ссылкой на документ «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» сообщает газета «Известия».

На ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и материнский капитал выделят около 1,44 трлн рублей. Финансирование нацпроектов увеличат на 35%. В целом расходы бюджета вырастут за три года более чем на два триллиона рублей по сравнению с запланированными ранее показателями.

В конце августа министерства и ведомства подали заявки на получение дополнительного финансирования из федерального бюджета в 2022-2024 годах в объеме более 3 трлн рублей ежегодно. При формировании проекта бюджета акцент будет сделан на финансировании стратегических инициатив правительства и программных документов, подчеркнули в Минфине РФ.

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