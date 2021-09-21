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Bi.Zone: большинство утечек и взломов в российских компаниях связаны с забытым ПО

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 01:18
Общество
Bi.Zone: большинство утечек и взломов в российских компаниях связаны с забытым ПО
nalog.ru  /  Пресс-служба ФНС России

Москва, 21 сентября. Основной причиной взломов и утечек данных в российских компаниях являются неучтенные при инвентаризации цифровые активы, заявили в компании Bi.Zone.

Издание «Известия» со ссылкой на исследование сообщает, что службы безопасности чаще всего не проверяют облачные хранилища данных, такие как Google Drive и DropBox, а также хранящиеся там файлы. Также из поля их зрения выпадают сервисы организации внутренних процессов.

«К примеру, сотрудник по ошибке может оставить в общедоступном хранилище файл клиентской базы с паролем по умолчанию (admin, 12345678)», — отмечается в докладе.

Эти сервисы позволяют злоумышленникам проникать в сети организаций и получать доступ к конфиденциальным сведениям. Цифровые активы часто остаются неучтенными из-за ускоренной цифровизации бизнеса: локальные службы безопасности не успевают за новым программным обеспечением.

Ранее эксперт назвал слабые места в идее о проезде по QR-кодам в Подмосковье. В частности, специалист поднял вопрос использования персональных данных.

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кибербезопасность программное обеспечение Цифровые активы
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