Новейшие российские БПЛА получили возможность целеуказания от мотострелков

Москва, 21 сентября. Новейшие ударные беспилотники армии России получили возможность целеуказания от солдат пехоты и мотострелковых подразделений.

Теперь армия сможет задавать беспилотникам координаты цели. Информацию об этом сообщили в Минобороны. Для этого будет использоваться комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

В ходе испытаний «Запад-2021» были отработаны новые технологии целеуказания с помощью разных типов беспилотников. БПЛА «Форпост» и «Иноходец» получали данные от мотострелков на передовой. Через «Стрелец» в режиме реального времени команды передаются оператору ударного аппарата.

БПЛА впервые были применены с управляемыми ракетами. Аппараты включили в разведывательно-огневой комплекс (РОК). Беспилотники совершали прикрытие мотострелковых и танковых войск, передают «Известия».

Недавно расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» Западного военного округа (ЗВО) провели учения в Курской области. Они уничтожили самолеты и вертолеты противника.