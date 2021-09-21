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Брянская область стала лидером в списке регионов с опасными детскими площадками

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 01:16
Общество
Брянская область стала лидером в списке регионов с опасными детскими площадками
Пресс-служба Калининского района

Москва, 21 сентября. Общероссийский народный фронт (ОНФ) во время проверки выяснил, что треть детских и спортивных площадок являются опасными.

Соответствующей информацией «Народный фронт» поделился во время беседы с «Известиями». В ОНФ подчеркнули, что специалисты совершили проверку дворов во всех регионах. По результатам исследования стало известно, что Брянская область является лидером по числу потенциально опасных площадок.

Авторы исследования добавили, что пять лет назад ситуация была аналогичной. При этом российский президент Владимир Путин поручил выделить деньги на ее исправление. ОНФ планирует привлечь правоохранителей к решению проблемы.

Проблема с детскими площадками наблюдается и в Крыму. Некоторые из них на полуострове не имеют технических паспортов. В результате этого непонятно, кто следит за состоянием площадок и их безопасностью.

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