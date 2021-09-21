Больше 50% компаний Москвы и Петербурга используют удаленку

Москва, 21 сентября. Сотрудники «на удаленке» есть в 65% московских компаний и 59% организаций в Санкт-Петербурге.

При этом вакансий на дистанционный формат в столице на текущий момент 6,8%, а в Санкт-Петербурге — 5,1%. В частности, этому поспособствовала пандемия, из-за которой каждый пятый клиент перешел на постоянный удаленный режим работы, рассказали в ВТБ «Известиям».

Сотрудники на дому считают главным минусом такого трудоустройства отсутствие личного контакта с начальством и коллегами. При этом плюсом является экономия времени на дорогу. Некоторые заметили, что стали больше работать: для 41% из них продолжительность трудового дня выросла на один-два часа, для 21% — более чем на три часа, а 12% ответили, что стали работать почти круглосуточно.

Недавно депутат Госдумы Ольга Алимова предположила, что именно удаленка является одной из ключевых причин «дебилизации» российских школьников. По ее мнению, удаленный формат обучения может выбирать только сам учащийся по веской причине.