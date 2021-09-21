Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 01:42
01:26
Политика
Глава МИД Франции Ле Дриан встретится с Лавровым на Генассамблее ООН
01:14
Общество
Овощи, фрукты и электроника подорожают к концу года в России
01:04
Политика
The American Spectator: Байден хуже COVID-19
00:46
Экономика
Бюджет потратит на маткапитал и другие соцвыплаты 2,7 трлн за три года
00:43
Общество
Bi.Zone: большинство утечек и взломов в российских компаниях связаны с забытым ПО
00:37
Армия
Новейшие российские БПЛА получили возможность целеуказания от мотострелков
00:33
Общество
Брянская область стала лидером в списке регионов с опасными детскими площадками
00:32
Общество
Больше 50% компаний Москвы и Петербурга используют удаленку
00:30
Политика
Скандал между США и Францией может иметь последствия для Китая
00:26
Общество
«Известия» рассказали о незаконном вывозе ценных артефактов из России
Все новости

Больше 50% компаний Москвы и Петербурга используют удаленку

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 00:32
Общество
Больше 50% компаний Москвы и Петербурга используют удаленку
pixabay.com

Москва, 21 сентября. Сотрудники «на удаленке» есть в 65% московских компаний и 59% организаций в Санкт-Петербурге.

При этом вакансий на дистанционный формат в столице на текущий момент 6,8%, а в Санкт-Петербурге — 5,1%. В частности, этому поспособствовала пандемия, из-за которой каждый пятый клиент перешел на постоянный удаленный режим работы, рассказали в ВТБ «Известиям».

Сотрудники на дому считают главным минусом такого трудоустройства отсутствие личного контакта с начальством и коллегами. При этом плюсом является экономия времени на дорогу. Некоторые заметили, что стали больше работать: для 41% из них продолжительность трудового дня выросла на один-два часа, для 21% — более чем на три часа, а 12% ответили, что стали работать почти круглосуточно.

Недавно депутат Госдумы Ольга Алимова предположила, что именно удаленка является одной из ключевых причин «дебилизации» российских школьников. По ее мнению, удаленный формат обучения может выбирать только сам учащийся по веской причине.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Больше 50% компаний Москвы и Петербурга используют удаленку
москва работа удаленка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru