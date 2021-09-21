Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 01:42
01:26
Политика
Глава МИД Франции Ле Дриан встретится с Лавровым на Генассамблее ООН
01:14
Общество
Овощи, фрукты и электроника подорожают к концу года в России
01:04
Политика
The American Spectator: Байден хуже COVID-19
00:46
Экономика
Бюджет потратит на маткапитал и другие соцвыплаты 2,7 трлн за три года
00:43
Общество
Bi.Zone: большинство утечек и взломов в российских компаниях связаны с забытым ПО
00:37
Армия
Новейшие российские БПЛА получили возможность целеуказания от мотострелков
00:33
Общество
Брянская область стала лидером в списке регионов с опасными детскими площадками
00:32
Общество
Больше 50% компаний Москвы и Петербурга используют удаленку
00:30
Политика
Скандал между США и Францией может иметь последствия для Китая
00:26
Общество
«Известия» рассказали о незаконном вывозе ценных артефактов из России
Все новости

Скандал между США и Францией может иметь последствия для Китая
Политика
Скандал между США и Францией может иметь последствия для Китая
wikipedia.org  /  Official U.S. Navy Page from United States of America - A Virginia-class submarine departs San Diego / Public Domain

Москва, 21 сентября. Франции нужно пересмотреть свои внешнеполитические приоритеты на фоне разлада с Вашингтоном, в том числе отношения с Россией. AUKUS может сказаться на Китае.

В нижней палате французского парламента считают, что Париж может пересмотреть свое участие в НАТО. Конфликт между США и Францией стал причиной образования нового Альянса AUKUS, в который вошли Канберра, Лондон и Вашингтон. Париж не устроило решение Австралии разорвать с ним оборонный контракт. Эксперты считают, что до разрыва отношений между НАТО и Франции не дойдет, но новый пакт может подразумевать противодействие Китаю, передают «Известия».

«Другое дело, что и Китай может начать рассматривать «более зубастую» Австралию не как "сдерживающий" фактор, а, напротив, как требующего максимально оперативного "вывода из игры" противника. Дилемма безопасности работает безотказно», — сказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Ранее ЕС потребовал от США разъяснений по оборонному контракту Франции с Австралией. Евросоюз настаивает на получении разъяснений со стороны Вашингтона, чтобы понять их глубинные намерения.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Скандал между США и Францией может иметь последствия для Китая
скандал подлодки aukus
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru