Скандал между США и Францией может иметь последствия для Китая

Москва, 21 сентября. Франции нужно пересмотреть свои внешнеполитические приоритеты на фоне разлада с Вашингтоном, в том числе отношения с Россией. AUKUS может сказаться на Китае.

В нижней палате французского парламента считают, что Париж может пересмотреть свое участие в НАТО. Конфликт между США и Францией стал причиной образования нового Альянса AUKUS, в который вошли Канберра, Лондон и Вашингтон. Париж не устроило решение Австралии разорвать с ним оборонный контракт. Эксперты считают, что до разрыва отношений между НАТО и Франции не дойдет, но новый пакт может подразумевать противодействие Китаю, передают «Известия».

«Другое дело, что и Китай может начать рассматривать «более зубастую» Австралию не как "сдерживающий" фактор, а, напротив, как требующего максимально оперативного "вывода из игры" противника. Дилемма безопасности работает безотказно», — сказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Ранее ЕС потребовал от США разъяснений по оборонному контракту Франции с Австралией. Евросоюз настаивает на получении разъяснений со стороны Вашингтона, чтобы понять их глубинные намерения.