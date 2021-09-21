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«Известия» рассказали о незаконном вывозе ценных артефактов из России
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«Известия» рассказали о незаконном вывозе ценных артефактов из России

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 00:52
Общество
«Известия» рассказали о незаконном вывозе ценных артефактов из России
pixabay.com

Москва, 21 сентября. Контрабандные поставки артефактов из России предназначены для коллекционеров, дельцов черного рынка особенно интересуют античные ценности.

Для коллекционеров представляют большой интерес античные артефакты и относящиеся к культурам автохтонных народов Причерноморья предметы. В конце августа таможенники задержали в Крыму мужчину, который пытался вывезти 84 предмета древности на Украину, сообщает газета «Известия». В январе текущего года дальнобойщик планировал выехать из Калининградской области в Литву с двумя шлемами III века до н.э. – I века н.э.

Наибольшая активность «черных археологов» отмечена в Крыму, где в прошлом году сотрудники ФСБ задержали группу украинцев, проводивших раскопки около города Бакла. У них изъяли порядка 400 предметов старины.

Коллекционер и музейный работник Александр Савинов рассказал, что стоящие вещи, как правило, сразу вывозят с Ближнего востока. У таких игроков есть прямой контакт с европейскими антикварными домами, отметил специалист.

Ранее четверо мужчин и одна женщина организовали незаконные раскопки на территории объекта культурного наследия под Пензой. Злоумышленники нашли несколько десятков реликвий.

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археология артефакты черные копатели
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