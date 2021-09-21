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Число краж сотовых номеров выросло в два раза за год в России

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 01:09
Общество
Число краж сотовых номеров выросло в два раза за год в России
pixabay.com  /  pixabay.com

Москва, 21 сентября. Число краж SIM-карт по поддельным доверенностям выросло вдвое. Мошенники воруют ежемесячно по тысяче телефонных номеров.

Злоумышленники каждый месяц в прошлом году совершали около 500 инцидентов, когда получали по поддельным доверенностям SIM-карты на третьих лиц и использовали в корыстных целях. В первые шесть месяцев 2021 года количество таких «угонов» увеличилось до тысячи в месяц. Об этом информируют «Известия».

Отмечается, что в даркнете размещено множество заказов на взломы учетных записей почты и социальных сетей по номеру телефона. Таким образом, мошенники могут получить доступ к мобильному банку абонента и украсть с его счета денежные средства.

МВД предложило наказывать россиян за передачу банковских карт третьим лицам с целью борьбы с мошенничеством. Ведомство рекомендует прописывать санкции в договоре с банками.

Как стало известно ранее, сотовые операторы начали внедрять систему, которая распознает потенциальных жуликов во время разговора и предупреждает вызываемого абонента о вероятном мошенничестве.

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кража номера sim-карты
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