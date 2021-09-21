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Сентябрь 2021 года станет самым холодным в России с начала века

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 00:57
Общество
Сентябрь 2021 года станет самым холодным в России с начала века
Невские Новости  /  Александра Щетинина

, 21 сентября. Текущий сентябрь может стать в Европейской России самым холодным с начала нулевых годов.

Весь 2021 год может войти в пятерку самых теплых лет XXI века. Нынешняя тенденция связана с потеплением климата. Отрицательных аномалий в будущем будет меньше. При этом будут преобладать те, что связаны с чрезмерным теплом.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями» сообщил, что фиксируется продолжительный и на редкость сильный заток холода на территории Сибири, европейской части России, а также Центральной и Западной Европы. Такая ситуация за последние полгода встречается впервые.

Метеорологи прогнозируют прохладную погоду в ближайшие дни. В Европейской России ожидается сильный северо-восточный ветер, температура составит около 5-8 градусов днем. Она будет при таком ветре ощущаться как 0-2 градуса выше нуля. Шувалов отметил, что в конце сентября в Москве днем температура будет выше десяти градусов тепла.

Ранее МЧС предупредило о порывистом ветре в ближайшие часы в Москве. По данным синоптиков, порывы могут усиливаться до 17 метров в секунду.

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