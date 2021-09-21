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Фильм «Дюна» побил постковидный рекорд по кассовым сборам в России

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 01:01
Общество
Фильм «Дюна» побил постковидный рекорд по кассовым сборам в России
Кадр из фильма «Дюна»

Москва, 21 сентября. Космоопера «Дюна» за первые выходные в России собрала 566 млн рублей.

Половина сеансов от общего количества в России проходила в прошедший уикенд. Фильм стартовал лучше, чем это предсказывали специалисты. Предыдущий рекорд поставил «Мортал Комбата», он набрал 475 млн рублей также за выходные, передают «Известия».

Однако у «Дюны» могут возникнуть проблемы из-за плохих рецензий критиков после премьеры на Венецианском кинофестивале. По их словам, картина получилась слишком длинной и нудной, половина сюжета не была рассказана, а вторую часть переврали.

Фильм «Дюна» был одним из самых ожидаемых в 2021 году. К концу недели он может переступить миллиардный порог кассовых сборов. Картина может обогнать мультфильм «Душа», который набрал 1,29 млрд рублей, однако на первое место встать не получится. Его занимает «Последний богатырь», он заработал два миллиарда рублей.

Кинорежиссер «Дюны» Дени Вильнев ранее сообщил, что намерен после «Дюны» снять новый фильм о Клеопатре и времени, когда она проживала.

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