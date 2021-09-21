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«Алмаз-Антей» создаст экологичный гражданский электрогазомобиль

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 00:19
Технологии
«Алмаз-Антей» создаст экологичный гражданский электрогазомобиль
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 21 сентября. Производитель зенитных ракет «Алмаз-Антей» собирается выпустить экологичный гражданский электрогазомобиль, в качестве топлива он будет использовать водород и электроэнергию.

Разработка получила название E-NEVA. Предполагается, что она сможет обеспечить водителю больший пробег, а окружающей среде меньшие выбросы СО2, информирует РБК.

Первая буква названия Е — это сокращение от electric, а NEVA — в честь главной реки Санкт-Петербурга, сообщили источники. Специалисты планируют, что транспорт будет обладать двумя комплектациями топливной системы. Обе обеспечивают разгон до 100 км/ч за 8,5 секунды, максимальная предусмотренная скорость — 180 км/ч.

Недавно южнокорейский автопроизводитель Genesis представил новую модель GV60, в которой ключи-транспондеры будут заменены биометрическим сканером. Автомобиль стал первым в своем роде на платформе E-GMP с использованием 800-вольтовой электросистемы.

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