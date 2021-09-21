Российские банки использовали почти все средства на льготную ипотеку

Москва, 21 сентября. Российские банки на 90% использовали средства программы льготной ипотеки. Лимит в 2,08 трлн рублей почти исчерпан всего за 17 месяцев.

На 9,5 месяца до 1 июля 2022 года остается десятая часть бюджета программы. Некоторые банки считают, что этих остатков хватит до конца программы. Вместе с тем отмечается падение спроса на льготную ипотеку с увеличением ставки до семи процентов и снижением лимита кредита до 3 млн рублей. Однако интерес к таким кредитам все еще остается повышенным. Девелоперы и банкиры считают, что лимит еще придется увеличить, передают «Известия».

«В рамках программы «Льготной ипотеки по ставке не более 7%» кредиторы уже использовали около 90% запланированного лимита. ДОМ.РФ является оператором данной программы и ведет ее реализацию, мы контролируем использование банками лимитов, текущая динамика их выборки соответствует прогнозным показателям», — рассказал директор подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ.РФ Виталий Насонов.

Ранее Минфин оставил прежней оценку финансирования льготной ипотеки. Замглавы ведомства Алексей Моисеев в разговоре с журналистами на Восточном экономическом форуме заявил, что значение в 89 миллиардов рублей сохраняется.