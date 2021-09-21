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Мобильных операторов в России заставят блокировать телефоны заключенных

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 00:46
Общество
Мобильных операторов в России заставят блокировать телефоны заключенных
Невские Новости

Москва, 21 сентября. Операторов заставят в течение трех дней блокировать телефонные номера, которые могут использоваться заключенными. Соответствующее требование выдвинула ФСИН.

Минюст в середине сентября внес проект этого постановления. Документ — это продолжение закона, который приняли весной текущего года. Он направлен для борьбы с телефонными мошенниками. Информацию об этом передают «Известия».

В пояснительной записке к закону сказано, что заключенные используют телефонные номера для совершения преступлений. Преступники также с их помощью могут координировать акции в колониях или совершать другие противоправные действия.

Адвокат Иван Соловьев недавно назвал самые популярные схемы телефонного мошенничества. По его словам, злоумышленники часто применяют автоматизированный голос.

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