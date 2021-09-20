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ЕС потребовал от США разъяснений по оборонному контракту Франции с Австралией

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 23:55
Политика
ЕС потребовал от США разъяснений по оборонному контракту Франции с Австралией
function.mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Брюссель, 20 сентября. Евросоюз потребовал от Вашингтона разъяснений в связи с потерей оборонного контракта Францией.

Речь идет о потере оборонного контракта на поставки подлодок Австралии после оборонного объединения Вашингтона, Канберры и Лондона (AUKUS). Об этом рассказал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Этот шаг демонстрирует недостаток лояльности со стороны США [по отношению к европейским союзникам]. Евросоюз настаивает на получении разъяснений со стороны Вашингтона, чтобы понять их глубинные намерения», — сказал он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемым разрыв контракта между Францией и Австралией на поставку подлодок. По ее словам, это сильно осложняет отношения между Брюсселем и Вашингтоном. Евросоюз сейчас должен прояснить это вопрос, чтобы нормализовать работу с Австралией и США.

Франция усомнилась в возможности ЕС продолжать диалог с Австралией о свободной торговле. Европейский союз вряд ли сможет продолжать переговоры с Канберрой, поскольку доверие подорвано после отказа от поставок подлодок.

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евросоюз франция подлодки
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