ЕС потребовал от США разъяснений по оборонному контракту Франции с Австралией

Брюссель, 20 сентября. Евросоюз потребовал от Вашингтона разъяснений в связи с потерей оборонного контракта Францией.

Речь идет о потере оборонного контракта на поставки подлодок Австралии после оборонного объединения Вашингтона, Канберры и Лондона (AUKUS). Об этом рассказал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Этот шаг демонстрирует недостаток лояльности со стороны США [по отношению к европейским союзникам]. Евросоюз настаивает на получении разъяснений со стороны Вашингтона, чтобы понять их глубинные намерения», — сказал он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемым разрыв контракта между Францией и Австралией на поставку подлодок. По ее словам, это сильно осложняет отношения между Брюсселем и Вашингтоном. Евросоюз сейчас должен прояснить это вопрос, чтобы нормализовать работу с Австралией и США.

Франция усомнилась в возможности ЕС продолжать диалог с Австралией о свободной торговле. Европейский союз вряд ли сможет продолжать переговоры с Канберрой, поскольку доверие подорвано после отказа от поставок подлодок.