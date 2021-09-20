Минюст предложил зачислять в срок отбытия наказания время этапирования осужденных

Москва, 20 сентября. Минюст РФ подготовил законопроект о зачислении времени этапирования в срок отбытия наказания, соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Время следования к месту отбывания наказания под конвоем предлагают засчитывать в срок лишения свободы из расчета день за полтора в тюрьме, колонии особого или ‎строгого режима и за два дня в воспитательной колонии, колонии-поселении или колонии общего режима.

В пояснительной записке к инициативе говорится, что при подготовке документа во внимание принимались практика ЕСПЧ, продолжительные периоды следования осужденных под конвоем к месту отбывания наказания, условия содержания при таких перевозках. Законопроект предлагает применение льготного коэффициента зачета без учета тяжести совершенного преступления, но в зависимости от вида учреждения, назначенного судом.

Ранее Минюст России предложил дать находящимся в СИЗО людям право подавать заявление о выдаче и замене паспорта. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу 7 сентября.