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«Газпром» на неделю приостановит трубопровод в Китай для планового обслуживания
Экономика
«Газпром» на неделю приостановит трубопровод в Китай для планового обслуживания
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 20 сентября. «Газпром» в период с 22 по 29 сентября проведет плановое обслуживание на трубопроводе «Сила Сибири». Доставку газа в эти дни приостановят.

Информация об этом приводится в сообщении компании. В «Газпроме» отметили, что сроки профилактических работ были согласованы с компанией из Китая CNPC в прошлом году. Плановое обслуживание проводят два раза в год: весной и осенью.

На прошлой неделе глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что объем транспортировки голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири», которая началась в 2019 году, превысил показатель в 10 млрд куб. м.

«Газпром» ранее решил не бронировать поставки газа через Украину и Польшу. Компания при этом использует лишь треть от мощности, которые доступны для прокачки голубого топлива через Варшаву.

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