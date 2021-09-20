Американские военные атаковали одного из лидеров «Аль-Каиды» в Сирии

Вашингтон, 20 сентября. Армия США нанесла удар по одному из лидеров радикальной группировки «Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии.

Информацию об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Авиаудар был нанесен по боевику террористической группировки в окрестностях города Идлиб. Ответственность за это взяло американское Центральное командование вооруженных сил США.

По словам Кирби, потерь среди мирного населения нет, авиаудар был осуществлен при помощи беспилотника и достиг своей цели. Лидер «Аль-Каиды» находился в автомобиле вместе с еще двумя террористами.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус посетил столицу Афганистана Кабул и встретился с руководством «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.