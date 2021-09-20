Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 00:10
00:02
Общество
Политолог Батурин объяснил результаты думских выборов, которые показал Крым
23:55
Политика
ЕС потребовал от США разъяснений по оборонному контракту Франции с Австралией
23:47
Общество
Минюст предложил зачислять в срок отбытия наказания время этапирования осужденных
23:34
Экономика
«Газпром» на неделю приостановит трубопровод в Китай для планового обслуживания
23:25
Политика
Американские военные атаковали одного из лидеров «Аль-Каиды» в Сирии
23:13
Политика
Пентагон заявил об отсутствии террористической угрозы со стороны Кабула
23:01
Происшествия
Итальянский заключенный открыл стрельбу из доставленного беспилотником оружия
22:58
Происшествия
Массовая авария парализовала движение на юге Москве
22:31
Политика
Байден объявит о переходе США к этапу интенсивной дипломатии на ГА ООН
22:20
Технологии
Google разработал новый смартфон с гибким экраном
Все новости

Американские военные атаковали одного из лидеров «Аль-Каиды» в Сирии

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 23:25
Политика
Американские военные атаковали одного из лидеров «Аль-Каиды» в Сирии
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Вашингтон, 20 сентября. Армия США нанесла удар по одному из лидеров радикальной группировки «Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии.

Информацию об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Авиаудар был нанесен по боевику террористической группировки в окрестностях города Идлиб. Ответственность за это взяло американское Центральное командование вооруженных сил США.

По словам Кирби, потерь среди мирного населения нет, авиаудар был осуществлен при помощи беспилотника и достиг своей цели. Лидер «Аль-Каиды» находился в автомобиле вместе с еще двумя террористами.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус посетил столицу Афганистана Кабул и встретился с руководством «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Американские военные атаковали одного из лидеров «Аль-Каиды» в Сирии
сша боевики авиаудар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru