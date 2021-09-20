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Пентагон заявил об отсутствии террористической угрозы со стороны Кабула

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 23:39
Политика
Пентагон заявил об отсутствии террористической угрозы со стороны Кабула
flickr.com  /  The U.S. Army

Вашингтон, 20 сентября. Вашингтон сейчас не видит террористической угрозы со стороны Афганистана. Соответствующей информацией поделился пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время регулярного брифинга.

Кирби заявил, что США не видят реальной угрозы терроризма из Афганистана в данный момент. Однако, по словам пресс-секретаря Пентагона, Вашингтон «остается бдительным» и следит за обстановкой в Кабуле и других странах, как Ирак и Сирия, из которых может исходить угроза для американских граждан.

Боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) установили контроль над Афганистаном. Это произошло после информации о выводе американских военных из этой страны. Глава государства Ашраф Гани 15 августа покинул страну, а боевики попали в Кабул без боя.

Чиновники Афганистана ранее назвали одну из главных причин кризиса в стране. По мнению политиков, на это повлияло бегство бывшего президента Ашрафа Гани.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан пентагон кирби
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