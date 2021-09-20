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Итальянский заключенный открыл стрельбу из доставленного беспилотником оружия
Происшествия
Итальянский заключенный открыл стрельбу из доставленного беспилотником оружия
wikipedia.org  /  Swedish Army Museum / CC BY 4.0

Рим, 20 сентября. Заключенный в итальянской тюрьме открыл огонь из пистолета, который ему якобы доставил беспилотник.

Тюрьма находится в 100 километрах от Рима. Стрельбу начал заключенный, которого обвиняют в связях с неаполитанской мафией. Он открыл огонь, когда его отпустили в душ, где он достал пистолет и потребовал у охранника ключи от камеры с конкурентами, передает The Guardian.

Преступнику не удалось открыть камеру, поэтому он стрелял через прутья. Никто не пострадал. Заключенному пришлось добровольно сдать оружие охране.

Ранее 20 сентября 18-летний студент из Перми устроил стрельбу на территории вуза. Молодой человек начал стрельбу еще на улице. Учащиеся забаррикадировали двери партами и стульями. По всем групповым чатам начали распространяться сообщения с призывами не покидать помещения. Преступнику удалось проникнуть внутрь — парень застрелил охранника.

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