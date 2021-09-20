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Байден объявит о переходе США к этапу интенсивной дипломатии на ГА ООН

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 22:31
Политика
Байден объявит о переходе США к этапу интенсивной дипломатии на ГА ООН
Global Look Press  /  Stefani Reynolds

Вашингтон, 20 сентября. Президент США Джо Байден заявит о начале эпохи «интенсивной дипломатии» во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.

Американский лидер планирует объявить об окончании эпохи 20 лет афганской войны. Байден намерен сказать, что новая эпоха характеризуется не очередной холодной войной, а соперничеством великих держав, сообщил ТАСС знакомый с речью к выступлению источник.

«Центральной темой речи станет мысль о том, что мы закрываем главу двадцати лет войны и открываем главу интенсивной дипломатии», — уточнил собеседник агентства.

С 21 по 27 сентября в рамках ГА ООН состоятся прения. Перед встречей полиция взяла улицы у штаб-квартиры организации в Нью-Йорке под усиленную охрану. Ожидается, что на сессии ГА ООН выступят около 110 глав государств, более 20 глав МИД и свыше 50 глав правительств. Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обострение противоречий между Соединенными Штатами и Китаем грозят миру началом новой холодной войны. Дипломат уверен, что новый конфликт будет гораздо страшнее и опаснее прошлого.

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