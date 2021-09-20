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Google разработал новый смартфон с гибким экраном

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 22:20
Технологии
Google разработал новый смартфон с гибким экраном
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 20 сентября. Компания Google разработала смартфон с двумя экранами, один из которых гибкий и отключается при складывании телефона.

Предполагается, что гаджет будет иметь большой внутренний экран, а также более компактный с внешней стороны. Он называется Jumbojack — по аналогии с бургером Jumbo Jack. Однако это почти все, что известно про разработку: пока даже неизвестно, будет ли он доступен покупателям или его разработали для испытаний системы Android на устройствах со складным экраном.

Первая информация о телефоне с гибким экраном появилась еще год назад. Тогда сообщалось, что смартфон создается под рабочим названием Passport. В середине сентября отраслевой инсайдер Эван Бласс сообщил, что Passport будет представлен публике до конца 2021 года.

Компания Apple собирается использовать наработки Samsung Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Похожая разработка может поступить в продажу уже в 2023 году.

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