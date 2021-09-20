Женщины примут активное участие в политической жизни ЦАР

Банги, 20 сентября. Координаторы женских организаций приступили к проведению выборов в Центральноафриканской Республике. Главной целью мероприятия является расширение участия представительниц прекрасного пола в избирательных процессах.

«Мы намерены разобраться с ограничениями избирательного кодекса и закона «О национальных общинах и партиях». Пол не должен являться препятствием для победы в голосовании. Также важно ознакомлять женщин с их правами и возможностями. Они могут занимать управляющие должности и активно влиять на жизнь ЦАР. Мы ожидаем содействия и мобилизации политических сил, чтобы донести эту информацию до каждого уголка Центральноафриканской Республики», — объяснила Анжелина Кайгама-Кель, эксперт по гендерным вопросам.