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Женщины примут активное участие в политической жизни ЦАР
Весь мир
Женщины примут активное участие в политической жизни ЦАР
wikipedia.org  /  hdptcar / CC BY 2.0

Банги, 20 сентября. Координаторы женских организаций приступили к проведению выборов в Центральноафриканской Республике. Главной целью мероприятия является расширение участия представительниц прекрасного пола в избирательных процессах.

«Мы намерены разобраться с ограничениями избирательного кодекса и закона «О национальных общинах и партиях». Пол не должен являться препятствием для победы в голосовании. Также важно ознакомлять женщин с их правами и возможностями. Они могут занимать управляющие должности и активно влиять на жизнь ЦАР. Мы ожидаем содействия и мобилизации политических сил, чтобы донести эту информацию до каждого уголка Центральноафриканской Республики», — объяснила Анжелина Кайгама-Кель, эксперт по гендерным вопросам.

Ранее премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра встретился с вице-президентом Всемирного банка Усманом Диагана. Они обсудили сотрудничество в социальной, экономической и политической сферах.

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