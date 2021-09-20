Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 22:40
22:31
Политика
Байден объявит о переходе США к этапу интенсивной дипломатии на ГА ООН
22:20
Технологии
Google разработал новый смартфон с гибким экраном
22:05
Весь мир
Женщины примут активное участие в политической жизни ЦАР
22:03
Происшествия
Всех жертв стрельбы в пермском университете опознали
22:02
Весь мир
Посол Франции в ЦАР не оправдал ожидания Елисейского дворца
22:01
Весь мир
Всемирный банк профинансирует развитие инфраструктуры ЦАР
22:00
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Дмитрий Колдун
21:59
Весь мир
Эфиопский епископ призвал участников межэтнического конфликта к мирным переговорам
21:57
Общество
Новосибирец Люцифер потребовал 666 рублей от РПЦ
21:50
Весь мир
«Авторитет утрачен полностью»: Милонов назвал ложью заявления Франции о выводе войск из Мали
Все новости

Посол Франции в ЦАР не оправдал ожидания Елисейского дворца
Весь мир
Посол Франции в ЦАР не оправдал ожидания Елисейского дворца
wikipedia.org  /  Jebulon / CC0

Банги, 20 сентября. Французский посол в Центральноафриканской Республике Жан-Марк Гросгурин в ближайшее время освободит занимаемый пост. По данным местных СМИ, причиной стал провал миссии, которую дипломату доверил Елисейский дворец.

Вполне вероятно, Гросгурина отстранили из-за массовых недовольств, вызванных его деятельностью в ЦАР. Посла обвиняли в политических диверсиях против легитимного правительства страны. Он намеренно препятствовал выдаче виз высшим чиновникам республики.

«Всем известно, что центральноафриканцы выступают не против Франции, а против двуличия ее сыновей. Доверие к Парижу пропало. Его компании финансировали боевиков, помогали им продуктами, чинили их транспортные средства.

При этом народ до сих пор ждет реакции Гросгурина на серьезные обвинения, которые выдвинуты Пятой республике. Но французский дипломат по-прежнему молчит», — прокомментировали аналитики издания Le Рotentiel Centrafricain.

Ранее национальная армия ЦАР обнаружила официальное обращение посла к боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Выяснилось, что он поддерживает связь с экс-президентом Франсуа Бозизе, который пытался силой захватить власть.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Посол Франции в ЦАР не оправдал ожидания Елисейского дворца
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru