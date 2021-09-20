Банги, 20 сентября. Французский посол в Центральноафриканской Республике Жан-Марк Гросгурин в ближайшее время освободит занимаемый пост. По данным местных СМИ, причиной стал провал миссии, которую дипломату доверил Елисейский дворец.

Вполне вероятно, Гросгурина отстранили из-за массовых недовольств, вызванных его деятельностью в ЦАР. Посла обвиняли в политических диверсиях против легитимного правительства страны. Он намеренно препятствовал выдаче виз высшим чиновникам республики.

«Всем известно, что центральноафриканцы выступают не против Франции, а против двуличия ее сыновей. Доверие к Парижу пропало. Его компании финансировали боевиков, помогали им продуктами, чинили их транспортные средства.

При этом народ до сих пор ждет реакции Гросгурина на серьезные обвинения, которые выдвинуты Пятой республике. Но французский дипломат по-прежнему молчит», — прокомментировали аналитики издания Le Рotentiel Centrafricain.