Всемирный банк профинансирует развитие инфраструктуры ЦАР

Банги, 20 сентября. Правительство Центральноафриканской Республики подписало со Всемирным банком (ВБ) два финансовых соглашения по восстановлению инфраструктуры.

Многочисленные военно-политические конфликты сильно ударили по ЦАР. Они затронули несколько секторов и в значительной мере замедлили развитие государства.

Однако после возвращения республики к конституционному строю с приходом Фостен-Арканжа Туадера инвесторы обратили на страну повышенное внимание. Одним из финансовых партнеров стал Всемирный банк, который заинтересован в содействии экономическому росту ЦАР.

«Действительно, мы подписали две конвенции, касающиеся укрепления человеческого капитала и инфраструктуры. Для государства со средним возрастом населения менее 35 лет и не имеющей выхода к морю, эти проекты имеют неоспоримое значение. Соглашения позволят создать условия для открытости экономики. Все вопросы решатся в процессе диалога и развития сотрудничества с правительством Центральноафриканской Республики», — заявил Усман Диагана, вице-президент ВБ.

Ранее с представителем банка встречался премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра. Он поднял важную тему разработки дорожной карты партнерства во множестве сфер.