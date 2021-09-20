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Эфиопский епископ призвал участников межэтнического конфликта к мирным переговорам
Весь мир
Эфиопский епископ призвал участников межэтнического конфликта к мирным переговорам
pixabay.com  /  FotografieLink

Аддис-Абеба, 20 сентября. Епископ Адигратской католической епархии Абуна Тесфаселассие Медхин призвал враждующие стороны завершить конфликт в Эфиопии.

«Несмотря на ограничение передвижений и недоступности мобилизации ресурсов гуманитарной помощи, мы пытаемся решить чрезвычайные потребности людей, пострадавших от войны в Тыграе. В этом нам помогают международные организации и партнеры. Но благотворительности не хватает.

Многие дороги остаются заблокированными, и мы не можем продолжить осуществление мероприятий по поддержке жителей оккупированных штатов.

Я считаю своим пасторским долгом призвать все компетентные органы. Помогите нам. Положите конец кровопролитию, которое унесло десятки тысяч жизней ни в чем не повинных гражданских лиц и солдат. Перейдите к диалогу и переговорам. И да благословит вас Бог».

Межэтнические разборки, которые перешли в масштабные столкновения, охватили несколько провинций. Ранее эфиопская комиссия по правам человека выразила обеспокоенность новостями, поступающими из штата Ахмар.

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африка эфиопия
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