Эфиопский епископ призвал участников межэтнического конфликта к мирным переговорам

Аддис-Абеба, 20 сентября. Епископ Адигратской католической епархии Абуна Тесфаселассие Медхин призвал враждующие стороны завершить конфликт в Эфиопии.

BREAKING: Letter published by the Catholic Bishop of #Adigrat - Abune Tesfaselassie Medhin - An Urgent Call for allowing Humanitarian Resources Access and Mobilize Humanitarian Aid Resources and for Peaceful Intervention to End the War. ⁦@Pontifex⁩ pic.twitter.com/CDaZT457O7