Новосибирец Люцифер потребовал 666 рублей от РПЦ

Новосибирск, 20 сентября. Житель Новосибирска Люцифер Кончаков-Багратион подал в суд на РПЦ из-за дискредитации его имени.

Кончаков-Багратион требует опровергнуть информацию о том, что его имя сатаническое. Мужчина получил новый паспорт в минувшем августе. По словам 45-летнего новосибирца, его имя означает «Несущий свет». Но РПЦ «осуществляет пропаганду отождествления Люцифера и Сатаны», считает он.

Судя по иску, Кончаков-Багратион выдвинул несколько условий для РПЦ. Новосибирец требует признать распространяемые про Люцифера сведения не соответствующими действительности и обнародовать информацию об этом в СМИ. Кроме того, мужчина хочет взыскать с ответчика моральную компенсацию в 666 рублей, сообщает Kp.ru.

Ранее сообщалось, что самыми необычными именами новорожденных в Москве в 2020 году стали Океана, Север и Северина, Люцифер, Люций, Марс, Рим, Индия, Оливье и Вена, говорится на сайте столичного мэра. Некоторые дети получили имена Оливия, Роберт, Мелания, Стефан и Теодор.