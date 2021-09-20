«Авторитет утрачен полностью»: Милонов назвал ложью заявления Франции о выводе войск из Мали

Уход Франции из Мали стал наглядной демонстрацией идиомы «Последнее китайское предупреждение». Париж несколько раз обещал вывести войска, но, несмотря на все заверения, военнослужащие Пятой республики до сих пор находятся в африканской стране.

Еще в августе 2020 года министр обороны Франции Флоренс Парли подтвердила, что операция «Бархан» будет идти до победного конца. Завершение миссии подразумевало полную победу над терроризмом в регионе. Но что-то пошло не так, и уже после ноябрьского визита в Мали глава Минобороны заявила о необходимости нивелировать военное присутствие в Сахеле.

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Аргументов, объясняющих резкие изменения точки зрения, политик не предоставила, что заставило людей задуматься: что она увидела в рабочей поездке, раз ее взгляды стали диаметрально противоположными?

«Франции тоже хочется быть участником политических процессов, хоть и толку от нее нет. А все благодаря США и их тактике, по которой кто-то бесцеремонно занимает чужую территорию и годами там находится. Это позволяет им выполнять функции без какого-либо мандата. Очень важно, что раньше тот же самый Совет Безопасности ООН следил, чтобы соблюдались хоть какие-то нормы приличия. Теперь им даже это не нужно. Вот и сидят они там в Мали. А то, что права существуют, которые уважать надо, что нужно следовать определенным протоколам — это остается в стороне. Я думаю, сейчас Мали нуждается в поддержке. Советников, политиков и так далее. Но это не должны быть французы», — заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Угроза вывода войск стала банальной манипуляцией, с помощью которой власти Франции надеялись удержать контроль над африканской страной. Уже в январе 2021 года министр обороны снова вернулась к прежнему мнению о необходимости сохранения военного контингента.

Тем не менее Милонов считает бессмысленным присутствие Парижа на Черном континенте:

«Французы доказали только неэффективность. Суверенные страны имеют право распоряжаться собственными территориями, так что руководство Мали должно самостоятельно принимать решения. Коллективный Запад там визжит, что все жизни важны, что жизни африканцев важны. Однако по факту получается, что жизни коренных жителей им совершенно безразличны. И большой белый господин может диктовать странам с чернокожим населением, что они могут получать, и что они должны кланяться, когда их облагодетельствовали и прислали сомнительных с точки зрения эффективности военнослужащих».

В мае этого года французы снова пообещали вывести войска. На этот раз уже сам Эммануэль Макрон начал угрожать властям Мали, что в случае увеличения количества радикальных формирований завершит операцию «Бархан». Заявление вызывает справедливый вопрос: какой смысл в присутствии, если террористическая угроза только растет?

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«Не стоит обращать внимания на Пятую республику. Нужно идти к двустороннему соглашению с Мали. Мы можем им помочь также, как помогли ЦАР. Французы боятся этого, потому что африканцы увидели нашу суть: российская помощь подразумевает борьбу с терроризмом. Разумеется, это не устраивает коллективный Запад, который давно перестал справляться с задачами. Да и, если честно, его никто об этом и не просит», — объяснил депутат.

Не остался в стороне и глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан. Он дал новое обещание, что Париж уйдет из Мали. На этот раз причиной стало укрепление взаимоотношений между Бамако и Москвой. Этого не было в планах Пятой республики.

«Если бы Россия поступила как Франция, оккупировала бы кого-нибудь, все западные элиты захлебнулись бы от возмущения и обложили нас санкциями. Это просто бесцеремонная аннексия. Французы считают малийцев людьми второго сорта и думают, что только им в Париже известно, чего хотят жители. Они, якобы, просто не понимают. Это неправильное отношение к стране и ее гражданам. Во Франции это традиция, подобный подход к странам Черного континента. Но Мали сама решит, кто друг, а кто враг, и как бороться с преступностью и терроризмом, — рассказал политик.

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Милонов объяснил, зачем французы регулярно дают обещания, но не выполняют их. По его мнению, Парижу крайне выгодно любыми способами сохранить военное присутствие в африканской стране:

«Врут-то по понятным причинам. Они же сами себя должны убедить, как-то объяснить французским налогоплательщикам, которые сейчас требуют выполнения социальных обязательств от государств. Вот рядовые европейцы и получают объяснение: мы же помогаем Мали! Но помощь должна быть результатом просьбы или обращения, которых не было. В Мали люди не ждут французов, они там не гости. И бесцеремонно находятся на территории суверенной страны».

В основе пустых слов французских политиков нет ничего, кроме их собственных надежд. Ложь помогает функционерами Елисейского дворца верить в то, что они до сих пор что-то решают на Черном континенте. Париж не готов принять реальность и смириться, что позиции в Африке безвозвратно утрачены.

«Когда-то Франция была прославлена, но те времена давно прошли. Авторитет утрачен полностью. Париж не способен бороться с терроризмом, он это не умеет, а главное — не хочет. Там же дешевая рабочая сила, ресурсы. Как такой источник дохода можно бросить!» — заключил Милонов.

Подробнее о том, какие интересы преследует Франция в Мали, можно прочитать в расследовании международной редакции Федерального агентства новостей.