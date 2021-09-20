ЦСКА вдесятером одержал победу в дерби над «Спартаком»

Москва, 20 сентября. Столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком» состоялось в рамках восьмого тура Российской премьер-лиге. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу армейцев.

Единственным взятием ворот в матче отличился нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Он результативно отметился на 81-й минуте. Однако форвард до этого получил предупреждение на 43-й минуте. Вторую желтую карточку он заработал на 91-й минуте, оставив армейский коллектив в меньшинстве.

После восьми туров чемпионата России по футболу ЦСКА идет на седьмой строчке турнирной таблицы с 13 очками. Спартак занимает лишь девятую с 10 очками. Лидером чемпионата является действующий чемпион — петербургский «Зенит» с 20 очками.

Команда с берегов Невы ранее одержала победу над казанским «Рубином». Матч завершился со счетом 3:1.