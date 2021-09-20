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Орбакайте согласилась на съемки в новом сезоне мелодрамы «Тест на беременность»
Общество
Орбакайте согласилась на съемки в новом сезоне мелодрамы «Тест на беременность»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 20 сентября. Певица Кристина Орбакайте появится в новом сезоне сериала «Тест на беременность», за предыдущими выпусками которого следила по телевидению в роли зрителя.

Представители онлайн-кинотеатра Kion заявили о страте продолжения съемок медицинской мелодрамы «Тест на беременность», новый сезон которой будет состоять из восьми эпизодов. Традиционно сначала сезон будет представлен пользователям Kion, после чего его покажут всем россиянам на Первом канале.

Как сообщает Teleprogramma.pro, в картине кроме привычного каста актеров появится дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Сама звезда и раньше выступала в роли актрисы, поэтому смело приняла предложение режиссера о съемках.

«Я с огромным интересом следила за жизнью героев первого и второго сезонов сериала «Тест на беременность». И, конечно, я обрадовалась предложению Михаила Вайнберга (режиссер проекта. — Прим. ред.) сыграть в новом, третьем сезоне», — поделилась своим мнение артистка.

Несмотря на свою именитую мать, многого в жизни певица добилась сама. Она сыграла в таких фильмах, как «Чучело», «Виват, гардемарины!», а также была признана «Иконой стиля» на церемонии Fashion People Awards.

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кино орбакайте тест на беременность
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