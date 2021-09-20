Победа белых актеров на премии «Эмми» спровоцировала скандал

Лос-Анджелес, 20 сентября. Телевизионная премия «Эмми» оказалась в центре скандала после церемонии награждения, на которой все статуэтки достались белым артистам.

Сезон награждений в области кино и телевидения продолжился в Лос-Анджелесе, где состоялась церемония премии «Эмми», ежегодно присуждаемой телевизионным проектам. В этом году мероприятие привлекло особое внимание. Так, победа досталась Джейсону Судейкису за роль в сериале «Тед Лассо», Джиллиан Андерсон Тетчер и Джош О"Коннор из «Короны» и другим артистам. Несмотря на обилие жанровых и инклюзивных проектов, среди победителей церемонии не оказалось ни одного темнокожего. Это спровоцировало скандал, сообщает Variety.

Издание заметило, что церемония обделила вниманием сериалы «Страна Лавкрафта» и хит Netflix «Бриджертоны». Кроме того, многие фанаты кино были уверены, что академия наградит какого-нибудь актера из состава мюзикла «Гамильтон», однако им также не повезло.

В Сети развернулась кампания против церемонии. В Twitter появился хэштег #EmmysSoWhite, который напомнил об аналогичной ситуации на премии «Оскар», передает телеканал «360».

Лидерами по количеству наград церемонии стал стриминг-сервис Netflix. Платформа завоевала более семи статуэток благодаря сериалу «Ход королевы».