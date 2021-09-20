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В Чили задержали 26 человек, устроивших протест против военного парада
Весь мир
В Чили задержали 26 человек, устроивших протест против военного парада
twitter.com  /  @PDI_CHILE

Сантьяго-де-Чили, 20 сентября. Чилийские полицейские задержали 26 человек во время протестов против парада по случаю Дня воинской славы в столице страны. Правоохранители использовали для разгона толпы водометы.

Порядка 40 чилийцев устроили акцию протеста в парке О'Хиггинс, недалеко от которого проходил военный парад, посвященный Дню воинской славы. По словам полицейских, они пытались возвести баррикады, а во время разгона оказали сопротивление и ранили одного офицера. Правоохранители использовали для разгона толпы водометы.

Основная претензия активистов в том, что в стране наблюдается экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, а правительство тратит средства на проведение военных праздников.

Сам парад прошел без осложнений. В этом году были отмечены врачи и военные, которые боролись с коронавирусом. Память погибших от COVID-19 в Чили почтили минутой молчания.

На 20 сентября COVID-19 был обнаружен у 1,6 млн человек, умерло 37 тыс. чилийцев.

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полиция протесты чили
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