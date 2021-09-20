В Чили задержали 26 человек, устроивших протест против военного парада

Сантьяго-де-Чили, 20 сентября. Чилийские полицейские задержали 26 человек во время протестов против парада по случаю Дня воинской славы в столице страны. Правоохранители использовали для разгона толпы водометы.

Al menos 26 detenidos en una protesta contra el desfile militar en Chile https://t.co/pO7Sxn3M5B — La Patilla (@la_patilla) September 20, 2021

Порядка 40 чилийцев устроили акцию протеста в парке О'Хиггинс, недалеко от которого проходил военный парад, посвященный Дню воинской славы. По словам полицейских, они пытались возвести баррикады, а во время разгона оказали сопротивление и ранили одного офицера. Правоохранители использовали для разгона толпы водометы.

Основная претензия активистов в том, что в стране наблюдается экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, а правительство тратит средства на проведение военных праздников.

Сам парад прошел без осложнений. В этом году были отмечены врачи и военные, которые боролись с коронавирусом. Память погибших от COVID-19 в Чили почтили минутой молчания.

Hidalguía, coordinación, estética, buen gusto y respeto por la Patria distinguen a las #FuerzasArmadas de #Chile ???????? en el desfile militar de hoy. pic.twitter.com/2r9ZBDRksL — Victor M. Dueñas (@VictorDuenasCU) September 19, 2021

На 20 сентября COVID-19 был обнаружен у 1,6 млн человек, умерло 37 тыс. чилийцев.