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Frankfurter Allgemeine: ссора Варшавы и Брюсселя может привести к выходу Польши из ЕС

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 21:01
Политика
Frankfurter Allgemeine: ссора Варшавы и Брюсселя может привести к выходу Польши из ЕС
pixabay.com

Берлин, 20 сентября. Разногласия между Польшей и Евросоюзом вокруг польской судебной системы могут привести к выходу государства из состава ЕС.

По словам журналистов издания Frankfurter Allgemeine, никто не может точно сказать, что произойдет в случае, если Варшава будет игнорировать принцип верховенства европейского права над национальным. Однако некоторые ведущие польские политики уже допустили возможность Polexit в своих заявлениях.

Ссора сторон возникла после того, как партия «Право и справедливость» взяла под контроль конституционный суд в 2015 году. С того момента политсила постепенно начинала распространять влияние на другие судебные инстанции. Однако Еврокомиссия отреагировала на это критикой и исками в Европейский суд.

Немецкие журналисты объяснили, чем может обернуться эта ссора. По их словам, чем дальше заходит спор Польши и Евросоюза, тем жестче становятся заявления со стороны польских политиков. К примеру, министр юстиции Збигнев Зебро заявил, что против Варшавы проводятся «гибридные атаки», а председатель партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий заговорил о возможности выхода государства из состава ЕС.

Ранее более 40 евродепутатов, представляющих в основном Польшу и страны Прибалтики, обратились в Евросоюз с требованием проанализировать роль российской компании «Газпром» в рекордном росте цен на газ в Европе. Однако кризис является делом рук европейских политиков и чиновников, которые своими непродуманными решениями поставили газовый рынок в безвыходное положение.

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евросоюз польша frankfurter allgemeine
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