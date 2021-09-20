Коротченко: мобильность С-500 позволяет нарастить группировку ПВО в любой точке РФ

Москва, 20 сентября. Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 может поражать цели в ближнем космосе, поэтому западные военные начали паниковать после новости о поставках этой системы в ВС РФ.

Такое мнение в интервью изданию «Газета.Ru» высказал военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, С-500 «Прометей» может решать задачи стратегической противоракетной обороны. Мобильность боевого комплекса позволяет задействовать его в любой точке России.

«Можно перебросить железнодорожным транспортом, самолетом, а также своим ходом в любые районы, где требуется нарастить группировку сил и средств ПВО», — сказал специалист.

Коротченко добавил, что в арсенал новейшего ЗРК входят различные типы ракет, позволяющие поражать абсолютно любые виды целей, в том числе в ближнем космосе. Он добавил, что «Прометей» позиционируется как система стратегической противоракетной обороны.

По словам эксперта, Россия вряд ли будет организовывать сплошную систему стратегической ПРО. Так, для защиты неба над Москвой у российских военных есть шахтные модернизированные противоракеты, но при необходимости их могут усилить расчетами С-500.

Ранее сообщалось, что С-500 относится к совершенно новому виду оружия, которое совмещает в себе функции комплексов ПВО и ПРО. Появление такой системы на вооружении ВС РФ сделали страну неуязвимой для гиперзвука.