Зеленский утвердил решение СНБО Украины по увеличению военного бюджета

Киев, 20 сентября. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в действие решение по увеличению военного бюджета республики. Его утвердил президент страны Владимир Зеленский.

С соответствующим заявлением в понедельник, 20 сентября, выступила пресс-служба офиса украинского лидера. По утвержденному решению, законопроект о государственном бюджете страны на 2022 год предусматривает увеличение финансового ресурса в целях обеспечения национальной безопасности и обороны до 5,95% ВВП, что приблизительно равняется 320 миллиардам гривен.

Согласно распоряжению Зеленского, приоритетное финансирование должен получить, в частности, оборонный сектор для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Также планируется увеличить затраты на развитие военно-морских сил, усиление территориальной обороны и реализацию государственной политики в сфере кибербезопасности.

Ранее политолог Михаил Погребинский объяснил, почему Киев не рискнет развязать полномасштабную войну с Россией. Также на Украине заявили о расплате за слова Зеленского о российском газе, передает RT.