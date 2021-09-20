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Россия и Украина претендуют на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году
Спорт
Россия и Украина претендуют на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году
pixabay.com

Москва, 20 сентября. Шесть стран, включая Россию и Украину, подали заявки на проведение Евробаскета-2025, сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Отмечается, что на проведение европейского турнира также претендуют Латвия, Венгрия, Финляндия и Кипр. чемпионата Европы по баскетболу 2025 года будет организован четырьмя странами по формуле, которая была введена в 2015 году. Одно из государств, помимо соревнований в своей группе, примет финальную стадию турнира.

Четыре страны — Россия, Украина, Венгрия и Латвия — подали заявки на проведение как групповой стадии первенства, так и на проведение игр на вылет.

Ранее сообщалось, что Сергей Базаревич, руководивший сборной России по баскетболу с января 2016 года, завершил работу с национальной командой. Имя нового наставника российской сборной станет известно позже.

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украина россия спорт баскетбол
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