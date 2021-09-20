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Двух человек госпитализировали после стрельбы в школе на востоке США
Происшествия
Двух человек госпитализировали после стрельбы в школе на востоке США
Global Look Press  /  Ken Cedeno / Keystone Press Agency

Ньюпорт-Ньюс, 20 сентября. Как минимум два человека пострадали в результате стрельбы в учебном заведении города Ньюпорт-Ньюс в американском штате Вирджиния.

Такая информация содержится в сообщении, опубликованном в Twitter местных правоохранительных органов в понедельник, 20 сентября. Известно, что пострадавших госпитализировали, из жизни и здоровью ничего не угрожает. Прибывшие на место экстренные службы эвакуировали студентов из здания школы и временно разместили их на теннисной площадке. Информации о подозреваемом нет. Подробности уточняются.

Молодой студент Пермского государственного университета утром в понедельник, 20 сентября, открыл стрельбу в здании вуза, в результате чего погибли шесть человек, 28 получили ранения. Стрелка нейтрализовал сотрудник ДПС в ходе ответного огня. Сейчас 18-летний Тимур Б. находится в больнице в тяжелом состоянии. Мотивы преступника остаются неизвестными.

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сша стрельба вирджиния
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