Ученые из Уппсальского университета установили связь между сном и лунными фазами

Стокгольм, 20 сентября. Связь между лунными фазами и продолжительностью сна человека установили шведские исследователи из Уппсальского университета.

Специалисты провели исследование с участием 852 мужчин и женщин, возраст которых составлял от 22 до 81 года. В течение нескольких лет ученые проводили полисомнографию у добровольцев. Результаты показали, что во время растущей Луны у мужчин качество сна становилось хуже на 3,4%. При этом период бодрствования в среднем повышался на 20 минут за 24 часа. Убывающая Луна не влияла на эти критерии.

Представительницы прекрасного пола во время растущей Луны спали на 12 минут дольше обычного. Также женщины чувствовали себя лучше, чем мужчины. Результаты научной работы опубликованы в Naked Science.

Ученые ранее назвали три причины, по которым рекомендуется спать голым. Одной из них является выработка окситоцина. Отсутствие пижамы позволяет повысить качество сна.