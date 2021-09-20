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В Белом доме подтвердили, что Байден запросил разговор с Макроном
Политика
В Белом доме подтвердили, что Байден запросил разговор с Макроном
Global Look Press  /  White House

Вашингтон, 20 сентября. Глава Белого дома Джо Байден попросил о возможности обсудить отношения США и Франции с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Как сообщил чиновник Белого дома высокого ранга, Вашингтон «с нетерпением ожидает» телефонной беседы лидеров двух стран. В частности, Байден хочет обсудить с Макроном дальнейшие шаги, приверженность альянсу США и Франции, который способствует миру и стабильности.

«Президент хочет сообщить о своем желании тесно работать с Францией в регионах Индийского и Тихого океанов, а также во всем мире», — рассказал американский чиновник.

По словам представителя Белого дома, США считают это важным моментом и надеются найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношений с Францией на фоне создания военного союза AUKUS между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном.

Ранее французский журналист Фредерик Отран в статье для издания Liberation отметил, что подписание соглашения о формировании трехстороннего военного альянса AUKUS прозвучало как гром среди ясного неба. По его словам, вызвавший гнев Парижа договор стал очередным подтверждением того, что США думают только о себе вне зависимости от того, кто именно возглавляет государство.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что сложности в общении Франции и США сильно повлияют на определение новой стратегической концепции НАТО. Но ситуация не повлечет за собой выход Парижа из Атлантического альянса, пишет НСН.

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