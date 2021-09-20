Самую белую в мире краску внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Вашингтон, 20 сентября. Американские ученые создали самую белую в мире краску, которая способна отражать практически весь свет от солнечных лучей.

Специалисты сообщили, что обычная белая краска способна отражать максимум 90% солнечного света. Однако новое вещество, которое разработано исследователями из США, отражает до 98% солнечного света.

Такого эффекта удалось добиться благодаря сульфату бария. Его добавили в новый состав краски в большом количестве. Формула вещества была запатентована, также краска была внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Эксперты предположили, что в будущем ей можно будет охлаждать помещения. В рамках эксперимента они нанесли новую краску на крышу здания площадью 93 квадратных метра. Выяснилось, что эффект от самой белой в мире краски сопоставим с кондиционером мощностью 10 кВт.

Американские ученые ранее создали безопасную краску для волос. Они превратили графен в безопасный краситель с сильнейшими антистатическими свойствами.