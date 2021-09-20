Ямальские лучники Калашников и Бальжанова поборются за победу на чемпионате мира в США

Вашингтон, 20 сентября. Ямальские спортсмены Виктор Калашников и Виктория Бальжанова вошли в состав сборной России по стрельбе из лука. Команда готовится к соревнованиям в рамках чемпионата мира.

Чемпионат мира по стрельбе из лука стартует в США 21 сентября. Более 400 спортсменов из 50 стран сразятся за победу на международных соревнованиях. Сборную России представят 12 лучников, среди них — жители Ямало-Ненецкого автономного округа Виктория Бальжанова и Виктор Калашников. Они проходят тренировку под руководством наставников Николая Дагбаева и Бориса Цыбикова, передает «Север-Пресс».

Спортсмены готовятся к старту чемпионата, который пройдет в городе Янктон, штат Южная Дакота. Бальжанова и Калашников — лучники международного уровня и многократные победители соревнований. Помимо участия в состязаниях, спортсмены работают в детском спортивном центре, который входит в состав олимпийского резерва имени Татьяны Ахатовой.

Ранее фигуристка Александра Трусова одержала победу на соревнованиях турнира «Челленджер». Спортсменка завоевала золото в короткой и произвольной программах выступлений.