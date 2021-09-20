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США не намерены отказываться от сделки по подлодкам с Австралией и Великобританией

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 20:51
Политика
США не намерены отказываться от сделки по подлодкам с Австралией и Великобританией
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 20 сентября. Соединенные Штаты не собираются отказываться от соглашений по атомным подлодкам с Австралией и Великобританией. Об этом сообщает представитель Белого дома.

Вашингтон будет придерживаться договоренностей с партнерами по AUKUS, даже несмотря на недовольство Франции, подчеркнули в американской администрации.

Ранее сообщалось, что 15 сентября США, Великобритания и Австралия заявили о создании военного альянса AUKUS. Это позволило Канберре начать создание своего первого атомного подводного флота. Власти страны приняли решение разорвать контракт на постройку дизельных субмарин с французской компанией Naval Group. После этого инцидента отношения Парижа и Вашингтона оказались под серьезной угрозой.

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сша австралия франция
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